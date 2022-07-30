Охранник избил знаменитого фотографа Формулы-1 на Гран-при Венгрии. Фото

Известный фотограф Марк Томпсон пострадал на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште, где в этот уикенд проходит Гран-при Венгрии. Сюда Томпсон приехал, чтобы выполнять свои служебные обязанности. В какой-то момент один из охранников ударил его по лицу, в результате чего Томпсон получил рассечение губы. Что стало причиной конфликтной ситуации, пока неизвестно.

«Дружелюбное лицо венгерской службы безопасности и пощёчина по лицу», — написал Томпсон в своих социальных сетях, добавив фотографию инцидента.

Фото: Из личного архива Марка Томпсона

Отметим, что Томпсон работает фотографом уже несколько десятилетий. В Формуле-1 он трудится с конца 90-х.

Напомним, сегодня, 30 июля, состоится третья свободная практика Гран-при Венгрии. Её начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Самые яркие Гран-при Венгрии Формулы-1: