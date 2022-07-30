Гонщики Формулы-1 призвали всех отказаться от оскорблений в соцсетях

Формула-1 выступила с инициативой против оскорблений друг друга в социальных сетях.
Все двадцать пилотов Формулы-1, а также глава серии Стефано Доменикали и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем записали видеообращение с призывом искоренить любые формы оскорблений собеседника в интернете, на каких-либо мероприятиях, а также проявлять друг к другу больше уважения.
В видео говорится, что соперничество и страсть — важная часть автоспорта, но это не должно заходить слишком далеко, так как в противном случае оскорблениям подвергаются болельщики, журналисты и пилоты.
«Мы посылаем чёткий сигнал, что такое поведение неприемлемо и должно прекратиться. Те, кто продолжает использовать оскорбления, не приветствуются в нашем спорте. Мы просим вашей поддержки в распространении этого важного сообщения и в совместной работе над тем, чтобы искоренить оскорбления в любой форме», — говорится в пресс-релизе.
- 30 июля 2022
-
12:56
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:35
-
10:57
-
10:44
-
10:16
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:28
-
00:53
- 29 июля 2022
-
23:49
-
22:52
-
21:55
-
21:30
-
21:28
-
20:38
-
20:24
-
20:09
-
19:07
-
18:57
-
17:17
-
17:00
-
16:09
-
16:01
-
15:11
-
14:59
-
14:17
-
14:12
-
13:33
-
13:10
-
12:56
-
12:32