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Гонщики Формулы-1 призвали всех отказаться от оскорблений в соцсетях

Гонщики Формулы-1 призвали всех отказаться от оскорблений в соцсетях
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Формула-1 выступила с инициативой против оскорблений друг друга в социальных сетях.

Все двадцать пилотов Формулы-1, а также глава серии Стефано Доменикали и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем записали видеообращение с призывом искоренить любые формы оскорблений собеседника в интернете, на каких-либо мероприятиях, а также проявлять друг к другу больше уважения.

В видео говорится, что соперничество и страсть — важная часть автоспорта, но это не должно заходить слишком далеко, так как в противном случае оскорблениям подвергаются болельщики, журналисты и пилоты.

«Мы посылаем чёткий сигнал, что такое поведение неприемлемо и должно прекратиться. Те, кто продолжает использовать оскорбления, не приветствуются в нашем спорте. Мы просим вашей поддержки в распространении этого важного сообщения и в совместной работе над тем, чтобы искоренить оскорбления в любой форме», — говорится в пресс-релизе.

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