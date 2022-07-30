Гонщики Формулы-1 призвали всех отказаться от оскорблений в соцсетях

Формула-1 выступила с инициативой против оскорблений друг друга в социальных сетях.



Все двадцать пилотов Формулы-1, а также глава серии Стефано Доменикали и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем записали видеообращение с призывом искоренить любые формы оскорблений собеседника в интернете, на каких-либо мероприятиях, а также проявлять друг к другу больше уважения.



В видео говорится, что соперничество и страсть — важная часть автоспорта, но это не должно заходить слишком далеко, так как в противном случае оскорблениям подвергаются болельщики, журналисты и пилоты.



«Мы посылаем чёткий сигнал, что такое поведение неприемлемо и должно прекратиться. Те, кто продолжает использовать оскорбления, не приветствуются в нашем спорте. Мы просим вашей поддержки в распространении этого важного сообщения и в совместной работе над тем, чтобы искоренить оскорбления в любой форме», — говорится в пресс-релизе.