Кайо Колле выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Венгрии. Смоляр — 15-й

Бразильский пилот Кайо Колле праздновал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в Венгрии. Второе место занял Франко Колапинто, тройку сильнейших замкнул Куш Маини. Заезд проходил в дождевую погоду.



Россиянин Александр Смоляр, стартовавший с 12-й позиции, занял 15-е место. Александр долго сохранял позицию. В ходе заезда он поднялся на одну строчку, но на восьмом круге откатился сначала на 18-е, а затем и на 20-е место. Потом он отыграл несколько позиций. Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, столкнулся с товарищем по команде Джеком Кроуфордом и финишировал 27-м.



Напомним, вчера, 29 июля, Смоляр завоевал поул в квалификации. В воскресной гонке он будет стартовать первым.

Формула-3. Венгрия. Спринтерская гонка



1. Кайо Колле — 18 кругов.

2. Федерико Колапинто +8,7.

3. Куш Маини +9,6.

4. Исаак Хаджар +12,0.

5. Оливер Берман +13,9.

6. Виктор Мартинс +14,6.

7. Грегуар Соси +15,5.

8. Оливер Гёте +19,6.

9. Роман Станек +20,0.

10. Зейн Малоуни +21,1...

15. Александр Смоляр +29,1.