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Кайо Колле выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Венгрии. Смоляр — 15-й

Кайо Колле выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Венгрии. Смоляр — 15-й
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Бразильский пилот Кайо Колле праздновал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в Венгрии. Второе место занял Франко Колапинто, тройку сильнейших замкнул Куш Маини. Заезд проходил в дождевую погоду.

Россиянин Александр Смоляр, стартовавший с 12-й позиции, занял 15-е место. Александр долго сохранял позицию. В ходе заезда он поднялся на одну строчку, но на восьмом круге откатился сначала на 18-е, а затем и на 20-е место. Потом он отыграл несколько позиций. Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, столкнулся с товарищем по команде Джеком Кроуфордом и финишировал 27-м.

Напомним, вчера, 29 июля, Смоляр завоевал поул в квалификации. В воскресной гонке он будет стартовать первым.

Формула-3. Венгрия. Спринтерская гонка

1. Кайо Колле — 18 кругов.
2. Федерико Колапинто +8,7.
3. Куш Маини +9,6.
4. Исаак Хаджар +12,0.
5. Оливер Берман +13,9.
6. Виктор Мартинс +14,6.
7. Грегуар Соси +15,5.
8. Оливер Гёте +19,6.
9. Роман Станек +20,0.
10. Зейн Малоуни +21,1...
15. Александр Смоляр +29,1.

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