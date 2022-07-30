Хорнер: может, теперь «Ред Булл» скопирует что-то у «Астон Мартин», а не наоборот

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил новинку «Астон Мартин» на Гран-при Венгрии.



«Астон Мартин» продемонстрировал новое заднее антикрыло с установленными на нём закруглёнными элементами, выполняющими функцию торцевых пластин.



«Я думаю, если такое обновление соответствует правилам, то это самое важное. Это ещё один интересный путь. Возможно, на этот раз «Ред Булл» скопирует что-то у «Астон Мартин», а не наоборот», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.



Представители «Астон Мартин» до этого утверждали, что новое антикрыло полностью соответствует правилам и команда консультировалась с ФИА, прежде чем показать обновление.



Стоит отметить, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель после двух тренировок Гран-при Венгрии заявил, что новое крыло не даёт существенных изменений в скорости.