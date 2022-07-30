В «Феррари» подтвердили участие Роберта Шварцмана в двух тренировках

Российский пилот Роберт Шварцман отработает две тренировки за рулём F1-75. Об этом рассказал гоночный директор команды «Феррари» Лоран Мекис в ходе пресс-конференции на Гран-при Венгрии. При этом в итальянском гоночном коллективе пока не стали говорить, на каких именно Гран-при это случится.



Напомним, согласно регламенту команды Формулы-1 обязаны в ходе сезона привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух практиках.

По итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд «Королевских гонок» и стал тест-пилотом «Феррари».

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: