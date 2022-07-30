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Фанаты Ферстаппена жгут сувенирную продукцию Хэмилтона в Будапеште

Фанаты Ферстаппена жгут сувенирную продукцию Хэмилтона в Будапеште
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Болельщики Формулы-1 устроили беспорядки в Будапеште. Пользователи в социальных сетях жалуются, что подвергаются оскорблениям на расовой почве.

GPBlog сообщает, что фанаты Макса Ферстаппена в состоянии алкогольного опьянения поджигают продукцию от Льюиса Хэмилтона. Одна из болельщиц утверждает, что подверглась расистским оскорблениям от пьяных мужчин только потому, что является болельщицей Хэмилтона.

Формула-1 незадолго до старта квалификации Гран-при Венгрии выпустила официальный пресс-релиз, в котором все 20 пилотов призывают болельщиков воздержаться от каких бы то ни было оскорблений в адрес других фанатов. Ещё ранее была открыта горячая линия, на которую фанаты могут позвонить, если подвергнутся оскорблениям.

На Гран-при Австрии поступило немало жалоб по поводу сексуальных домогательств, а также оскорблений на расовой почве.

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