Себастьян Феттель громко выругался после аварии в третьей тренировке Гран-при Венгрии

Немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель на непродолжительное время потерял самообладание и громко выругался по радио сразу после аварии, в которую попал в ходе третьей тренировки Гран-при Венгрии. Об этом информирует Mirror.



Заезд проходил в дождь. Феттель вылетел в барьер. При этом серьёзно он не пострадал и ему не потребовалось много времени, чтобы выбраться из кабины.



Напомним, лучшее время в третьей тренировке показал пилот «Уильямса» Николас Латифи. Второй результат – у Шарля Леклера из «Феррари». Тройку сильнейших замкнул ещё один пилот «Уильямса» Александер Албон. Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» продемонстрировал 11-й результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был четвёртым.

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