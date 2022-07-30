Бинотто: предпочту сухую погоду в квалификации

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался на тему того, как погодные условия в Венгрии могут повлиять на квалификацию и гонку.
«Лично я предпочту сухую погоду в квалификации. Машинам тоже лучше подойдут именно такие условия. Под дождём всё намного труднее, а на «Хунгароринге» квалификация и вовсе может превратиться в лотерею.
Асфальт будет горячим в любом случае. Даже под дождём и на мокрой трассе состояние покрытия будет становиться лучше по ходу квалификации. Нужно быть внимательнее и поймать нужное температурное окно при работе с шинами. А такие условия затрудняют задачу», — приводит слова Бинотто Sky Sports.
В третьей практике Гран-при Венгрии, которая прошла под дождём, лучший результат показал Николас Латифи. В тройку вошли Шарль Леклер и Алекс Албон.
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