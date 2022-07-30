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Шарль Леклер: многие скажут, что я сумасшедший, но буду верить в чемпионство до конца

Шарль Леклер: многие скажут, что я сумасшедший, но буду верить в чемпионство до конца
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что будет верить в чемпионство по итогам нынешнего сезона Формулы-1 вплоть до его окончания.

«Многие скажут, что я сумасшедший, но буду верить в чемпионство до конца. В прошлые выходные я немного усложнил себе жизнь, но темп был хорошим – всё было здорово. Это самая конкурентоспособная машина, которая у меня была с тех пор, как я выступаю в Формуле-1. У нас есть возможность побеждать везде и, возможно, шансы победить в Венгрии немного больше», — приводит слова Леклера GrandPX.news.

В настоящее время Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов. В активе монегаска 170 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 233 балла.

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