Квят стал 36-м по итогам квалификации этапа NASCAR Cup Series в Индианаполисе

Российский гонщик Даниил Квят стал 36-м по итогам дебютной в карьере квалификации этапа NASCAR Cup Series на дорожной трассе в Индианаполисе. Квят выступал в первой квалификационной группе, по результатам которой он стал 18-м с результатом 1.31,942, опередив более чем на две секунды замкнувшего протокол группы Джоша Уильямса.



Кроме того, позади Квята будет стартовать Рики Стенхаус-младший, по итогам группы В показавший результат 1.43,335.



Поул-позицию по итогам квалификации завоевал Тайлер Реддик, показавший по итогам решающей части квалификации результат 1.28,354. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит Остин Синдрик. Третьим по итогам квалификации оказался Чейз Бриско.



Напомним, ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.



NASCAR. Стартовое поле



1. Тайлер Реддик

2. Остин Синдрик

3. Чейз Бриско

4. Кристофер Белл

5. Джои Логано…

...36. Даниил Квят.