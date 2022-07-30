Сайнс рассказал, что помешало ему опередить Расселла в борьбе за поул-позишен

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Венгрии.



«Я с каждой гонкой, с каждой квалификацией чувствую себя в машине всё лучше и лучше. Думаю, у меня сегодня был темп для поула, но на последнем секторе пару раз машину срывало. Однако в целом круг получился очень хорошим. Думаю, у нас есть темп, чтобы побороться за победу, но главным будет работа с резиной. Темп «Мерседеса» нам неизвестен, и но если мы их опередим на старте, будет проще», — заявил Сайнс после квалификации.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация



1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.317,377.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,190.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,392.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,641.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,701.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,765.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,780.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,002.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,446.



Не прошли в третий сегмент:



11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.18,516.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.18,573.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,825.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.19,137.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.19,202.



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,240.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.19,256.

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,273.

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,527.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.19,570.