Ферстаппен указал на позитив, несмотря на 10-е место в квалификации ГП Венгрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал 10-й результат в квалификации Гран-при Венгрии.
«Я ещё не общался с командой насчёт проблемы. Не думаю, что это серьёзная проблема, но мы не смогли решить её на трассе. Очень не повезло. Думаю, после вчерашнего дня мы потрясающе отыгрались благодаря парням и девушкам на базе. Они проводили серьёзный анализ, чтобы понять, что вчера работало не слишком хорошо. В любом случае сегодня были позитивные моменты. Мы поняли, что пошло не так, и машина сегодня была гораздо лучше в плане управления на трассе, которая нам не подходит. Это в любом случае очень позитивно с прицелом на оставшуюся часть года: то, что мы можем быть конкурентоспособны на трассе, где мы не так сильны.
Но, конечно, я бы всё равно хотел стартовать в первой тройке. Думаю, у нас был для этого темп, ведь во втором сегменте мы выглядели очень сильно. Так что мы хорошо отыгрались после пятницы, но, к сожалению, из-за небольшого сбоя стартуем десятыми», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
- 30 июля 2022
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