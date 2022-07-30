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Перес считает, что стал только 11-м из-за Магнуссена

Перес считает, что стал только 11-м из-за Магнуссена
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Венгрии, указав на помеху со стороны Кевина Магнуссена в конце второго сегмента.

«Очень сильно не повезло, ведь мне не хватило нескольких сотых. Я потерял время во втором повороте из-за Кевина — речь идёт о нескольких десятых. Мне пришлось проходить поворот очень глубоко, и после этого я уже не сумел отыграться. Надеюсь, мы сможем показать сильный камбэк в воскресенье», — приводит слова Переса Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.317,377.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,190.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,392.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,641.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,701.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,765.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,780.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,002.
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,446.

Не прошли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.18,516.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.18,573.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,825.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.19,137.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.19,202.

Не прошли во второй сегмент:

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,240.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.19,256.
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,273.
19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,527.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.19,570.

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