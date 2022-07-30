Дуэн выиграл спринт Формулы-2 в Венгрии, Сарджент и Хаугер столкнулись на старте

Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на трассе «Хунгароринг» после старта с поул-позишен. Юри Випс финишировал вторым, сдержав давление со стороны Энцо Фиттипальди, который вышел в лидеры в первом повороте, но допустил ошибку во втором и пропустил Дуэна и Випса.
Логан Сарджент и Деннис Хаугер столкнулись на старте, после того как они и Фелипе Другович попробовали бок о бок войти в первый поворот. В итоге бразилец выдавил Сарджента в сторону Хаугера.
Формула-2. «Хунгароринг». Спринтерская гонка.
1. Джек Дуэн — 28 кругов
2. Юри Випс +5.2
3. Энцо Фиттипальди +6.3
4. Фелипе Другович +7.7
5. Фредерик Вести +9.2
6. Лиам Лоусон +13.5
7. Маркус Армстронг +20.1
8. Аюму Иваса +20.7
9. Тео Пуршер +21.7
10. Олли Колдуэлл +29.7...
14. Роберто Мери +48.8...
18. Джехан Дарувала +77.2...
21. Логан Сарджент — сошёл
22. Деннис Хаугер — сошёл.
- 30 июля 2022
-
20:40
-
20:11
-
19:54
-
19:32
-
19:28
-
19:09
-
18:49
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:14
-
18:05
-
17:45
-
16:47
-
15:53
-
15:49
-
15:15
-
15:03
-
14:49
-
14:46
-
13:38
-
13:33
-
13:20
-
12:56
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:35
-
10:57
-
10:44
-
10:16
-
10:00
-
09:56
-
09:50