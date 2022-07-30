Дуэн выиграл спринт Формулы-2 в Венгрии, Сарджент и Хаугер столкнулись на старте

Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на трассе «Хунгароринг» после старта с поул-позишен. Юри Випс финишировал вторым, сдержав давление со стороны Энцо Фиттипальди, который вышел в лидеры в первом повороте, но допустил ошибку во втором и пропустил Дуэна и Випса.



Логан Сарджент и Деннис Хаугер столкнулись на старте, после того как они и Фелипе Другович попробовали бок о бок войти в первый поворот. В итоге бразилец выдавил Сарджента в сторону Хаугера.



Формула-2. «Хунгароринг». Спринтерская гонка.



1. Джек Дуэн — 28 кругов

2. Юри Випс +5.2

3. Энцо Фиттипальди +6.3

4. Фелипе Другович +7.7

5. Фредерик Вести +9.2

6. Лиам Лоусон +13.5

7. Маркус Армстронг +20.1

8. Аюму Иваса +20.7

9. Тео Пуршер +21.7

10. Олли Колдуэлл +29.7...

14. Роберто Мери +48.8...

18. Джехан Дарувала +77.2...

21. Логан Сарджент — сошёл

22. Деннис Хаугер — сошёл.