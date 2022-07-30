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Дуэн выиграл спринт Формулы-2 в Венгрии, Сарджент и Хаугер столкнулись на старте

Дуэн выиграл спринт Формулы-2 в Венгрии, Сарджент и Хаугер столкнулись на старте
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Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на трассе «Хунгароринг» после старта с поул-позишен. Юри Випс финишировал вторым, сдержав давление со стороны Энцо Фиттипальди, который вышел в лидеры в первом повороте, но допустил ошибку во втором и пропустил Дуэна и Випса.

Логан Сарджент и Деннис Хаугер столкнулись на старте, после того как они и Фелипе Другович попробовали бок о бок войти в первый поворот. В итоге бразилец выдавил Сарджента в сторону Хаугера.

Формула-2. «Хунгароринг». Спринтерская гонка.

1. Джек Дуэн — 28 кругов
2. Юри Випс +5.2
3. Энцо Фиттипальди +6.3
4. Фелипе Другович +7.7
5. Фредерик Вести +9.2
6. Лиам Лоусон +13.5
7. Маркус Армстронг +20.1
8. Аюму Иваса +20.7
9. Тео Пуршер +21.7
10. Олли Колдуэлл +29.7...
14. Роберто Мери +48.8...
18. Джехан Дарувала +77.2...
21. Логан Сарджент — сошёл
22. Деннис Хаугер — сошёл.

Формула-2 2022. Этап 10, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка 1
30 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джек Дуэн
UNI-Virtuosi Racing
2
Юри Випс
Hitech Grand Prix
+5.2
3
Энцо Фиттипальди
Charouz Racing System
+6.3
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