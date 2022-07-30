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Хэмилтон объяснил, почему он не смог побороться за поул на Гран-при Венгрии

Хэмилтон объяснил, почему он не смог побороться за поул на Гран-при Венгрии
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что в третьем сегменте квалификации столкнулся с проблемами с DRS, из-за чего не смог побороться за поул. Напомним, победу в квалификации одержал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

«Моя DRS перестала работать, что разочаровывает, ведь после всех проблем у нас наконец-то был шанс побороться за первый ряд, но мы не получили возможности сделать это из-за проблем с DRS. В третьей практике ощущения от машины не были хорошими, но в квалификации она была сильна. Мы не знали, насколько силён наш темп и откуда он появился, так что это очень позитивный день для нас.

Я сделаю с седьмого места, что смогу, чтобы поддержать нашу попытку выиграть. Я попробую прорваться. Не знаю, каким будет гоночный темп, но, надеюсь, мы будем способны атаковать.

Большие поздравления Джорджу, от первого поула потрясающие ощущения, ну и это здорово для команды», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба его команды.

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