Квят рассказал, как для него сложился дебютный день на этапе NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят подвёл итоги первого дня в рамках дебютного для себя этапа NASCAR в Индианаполисе. Квят занял в квалификации 36-е место.
«День получился очень напряжённым. Нам не сразу удалось завести автомобиль — мы потеряли несколько минут, но общими усилиями всё-таки смогли запустить его. Было важно проехать сегодня хоть какие-то круги — тренировка и квалификация короткие, и я рад, что удалось хоть немного привыкнуть к этим машинам.
Последний раз я участвовал в гонках в 2020 году в Абу-Даби в Формуле-1, но сток-кары — это совсем другое. Мне всегда было интересно их попробовать, и это очень крутые машины! Я получил огромное удовольствие.
Мы — очень маленькая команда, не забывайте, мы только начинаем. Мы собрали машину в самый последний момент, и вы бы удивились, если бы побывали у нас на базе и узнали, сколько сил было вложено в этот проект — и всё с любовью!» — заявил Квят.
- 30 июля 2022
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