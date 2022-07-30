Даниил Квят ответил, имеет ли он возможность выступать в международных чемпионатах

Российский гонщик Даниил Квят, дебютирующий в NASCAR Cup Series, заявил, что теоретически ничто не мешает ему начать выступать в каких-либо международных сериях.
«Думаю, если захочу, то смогу — не будет проблем. Но было очень приятно получить шанс в NASCAR — это отличный пример спортивного духа. Здесь спорт — для всех, и это здорово. Кроме того, как я уже говорил, я полностью сосредоточен на NASCAR, не думаю ни о каких других гонках. Хочу вложить сюда все свои силы, набраться опыта как можно больше и однажды стать здесь конкурентоспособным», — заявил Квят.
Ранее Даниил и его команда G-Drive Racing отказались от выступлений в сезоне-2022 чемпионата мира по гонкам на выносливость из-за необходимости выступать в нейтральном статусе, без флага России.
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