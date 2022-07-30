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На машине Ферстаппена могут заменить двигатель перед гонкой Гран-при Венгрии

На машине Ферстаппена могут заменить двигатель перед гонкой Гран-при Венгрии
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» проведёт расследование причин, по которым у пилота команды Макса Ферстаппена возникли проблемы в квалификации, сообщает инсайдер Эрик ван Харен. По информации источника, в команде могут принять решение о замене элементов силовой установки, однако это не окажет влияния на позицию Ферстаппена на стартовой решётке.

Есть также вероятность, что на машине Ферстаппена полностью заменят силовую установку, однако в настоящий момент голландец не достиг лимита использования элементов двигателя, так что избежит штрафа в любом случае.

Напомним, Ферстаппен по итогам квалификации остался 10-м, поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Шарль Леклер по итогам квалификации стал третьим.

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