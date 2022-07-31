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Сайнс рассказал о проблеме с машиной, которую в «Феррари» не могут решить

Сайнс рассказал о проблеме с машиной, которую в «Феррари» не могут решить
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что команде так и не удалось решить проблему со стартами, несмотря на новое сцепление, впервые использованное на Гран-при Франции.

«Как только я пересёк финишную черту, я знал, что кто-то превзойдёт мой результат, потому что допустил несколько ошибок. Я был недоволен собой. Хочу поздравить Джорджа Расселла, потому что он, похоже, проехал превосходный круг.

Старт завтра будет играть ключевую роль, но мы не очень хороши на старте в этом году. Это основная проблема, от которой мы так и не можем избавиться. Мы будем работать над этим к следующему сезону, а пока сделаем максимум возможного. Это заложено в фундаменте нашего болида», — приводит слова Сайнса GPBlog.

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