Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят разместил первый пост после дебюта в NASCAR Cup

Даниил Квят разместил первый пост после дебюта в NASCAR Cup
Комментарии

Известный российский гонщик Даниил Квят разместил новый пост в своих социальных сетях, который стал первым после его дебюта в официальной сессии чемпионата NASCAR Cup. Вчера, 30 июля, Даниил принял участие в тренировке и квалификации, которая проходила на дорожной трассе в Индианаполисе.

«Очень рад, что проехали несколько кругов сегодня, все в команде сделали отличную работу, чтобы машина была на ходу!» — написал Квят.

Напомним, по итогам тренировки россиянин занял предпоследнее место, в квалификационной сессии бывший гонщик Формулы-1 стал 36-м. Ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.

Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup:

Квят дебютировал за рулём машины NASCAR. Что сказал россиянин, ставший 36-м? Квят дебютировал за рулём машины NASCAR. Что сказал россиянин, ставший 36-м?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022