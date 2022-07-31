Даниил Квят разместил первый пост после дебюта в NASCAR Cup
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Известный российский гонщик Даниил Квят разместил новый пост в своих социальных сетях, который стал первым после его дебюта в официальной сессии чемпионата NASCAR Cup. Вчера, 30 июля, Даниил принял участие в тренировке и квалификации, которая проходила на дорожной трассе в Индианаполисе.
«Очень рад, что проехали несколько кругов сегодня, все в команде сделали отличную работу, чтобы машина была на ходу!» — написал Квят.
Напомним, по итогам тренировки россиянин занял предпоследнее место, в квалификационной сессии бывший гонщик Формулы-1 стал 36-м. Ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.
Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup:
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