Даниил Квят разместил первый пост после дебюта в NASCAR Cup

Известный российский гонщик Даниил Квят разместил новый пост в своих социальных сетях, который стал первым после его дебюта в официальной сессии чемпионата NASCAR Cup. Вчера, 30 июля, Даниил принял участие в тренировке и квалификации, которая проходила на дорожной трассе в Индианаполисе.



«Очень рад, что проехали несколько кругов сегодня, все в команде сделали отличную работу, чтобы машина была на ходу!» — написал Квят.



Напомним, по итогам тренировки россиянин занял предпоследнее место, в квалификационной сессии бывший гонщик Формулы-1 стал 36-м. Ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.

Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup: