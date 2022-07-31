«Не знаю, чего добиваются эти сумасшедшие». Ландо Норрис — о негативе на свои высказывания

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что боязнь негативной реакции сыграла роль в том, что он хранит молчание по некоторым вопросам на социальные темы. Норрис ранее поднимал актуальность вопроса психологических проблем, но других тем старался не касаться.



«Я чувствую, что, если я сейчас скажу о чём угодно, и это выйдет на следующий день, а в воскресной гонке вдруг совершу ошибку, все просто скажут: «Заткнись и сосредоточься на Формуле-1». Хотя это вовсе не будет означать, что я не концентрируюсь на Формуле-1. Я бы мог сказать буквально пять или шесть слов, но многие всё равно решат, что я не думаю о своей работе и больше не хочу стремиться к успеху. Даже не знаю, чего добиваются эти сумасшедшие. При этом есть разные точки зрения по тем или иным вопросам. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я выступаю против него», — приводит слова Норриса GPFans.

Самые яркие Гран-при Венгрии Формулы-1: