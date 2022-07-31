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Смоляр выиграл основную гонку Формулы-3 в Венгрии, лидируя со старта до финиша

Смоляр выиграл основную гонку Формулы-3 в Венгрии, лидируя со старта до финиша
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Российский гонщик Александр Смоляр одержал уверенную победу в основной гонке этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг» под Будапештом. После старта с поул-позишен россиянин удержал лидерство в первых поворотах и затем оторвался от двух ближайших преследователей — Зейна Мэлоуни и Оливера Бермана.

Отметим, что четвёртым финишировал Зак О'Салливан, который рискнул перейти ближе к финишу на слики и на последних кругах ехал намного быстрее гонщиков, оставшихся на дождевой резине.

Формула-3. «Хунгароринг». Основная гонка

1. Александр Смоляр — 24 круга
2. Зейн Мэлоуни +5.5
3. Оливер Берман +5.5
4. Зак О'Салливан +7.3
5. Джек Кроуфорд +8.7
6. Хуан Мануэль Корреа +10.0
7. Куш Маини +10.5
8. Артур Леклер +10.9
9. Кайо Коллет +19.4
10. Виктор Мартинс +19.6
11. Грегуар Соси +22.5...
18. Исаак Хаджар +40.6.

Формула-3. Общий зачёт:

1. Хаджар — 104 очка
2. Мартинс — 104
3. Леклер — 95
4. Кроуфорд — 80
5. Берман — 80
6. Станек — 69
7. Смоляр — 63
8. Коллет — 52
9. Колапинто — 51
10. Мэлоуни — 48.

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