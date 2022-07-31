Смоляр выиграл основную гонку Формулы-3 в Венгрии, лидируя со старта до финиша

Российский гонщик Александр Смоляр одержал уверенную победу в основной гонке этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг» под Будапештом. После старта с поул-позишен россиянин удержал лидерство в первых поворотах и затем оторвался от двух ближайших преследователей — Зейна Мэлоуни и Оливера Бермана.



Отметим, что четвёртым финишировал Зак О'Салливан, который рискнул перейти ближе к финишу на слики и на последних кругах ехал намного быстрее гонщиков, оставшихся на дождевой резине.

Формула-3. «Хунгароринг». Основная гонка



1. Александр Смоляр — 24 круга

2. Зейн Мэлоуни +5.5

3. Оливер Берман +5.5

4. Зак О'Салливан +7.3

5. Джек Кроуфорд +8.7

6. Хуан Мануэль Корреа +10.0

7. Куш Маини +10.5

8. Артур Леклер +10.9

9. Кайо Коллет +19.4

10. Виктор Мартинс +19.6

11. Грегуар Соси +22.5...

18. Исаак Хаджар +40.6.



Формула-3. Общий зачёт:



1. Хаджар — 104 очка

2. Мартинс — 104

3. Леклер — 95

4. Кроуфорд — 80

5. Берман — 80

6. Станек — 69

7. Смоляр — 63

8. Коллет — 52

9. Колапинто — 51

10. Мэлоуни — 48.