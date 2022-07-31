«Нельзя быть друзьями со всеми». Чандхок — об отношениях между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением о том, что у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена более дружественные отношения с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером, чем с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
«С Шарлем он гоняется колесо в колесо. Это по-другому, чем с Льюисом. Как он правильно сказал, они с Шарлем давно знают друг друга, эти парни выросли вместе, они из одного поколения. Мы не можем быть друзьями со всеми на свете. Все мы ладим с определёнными людьми, налаживаем с ними связи. Я не думаю, что тот факт, что он ближе с людьми из «Феррари» или с Шарлем, чем с Льюисом или людьми из «Мерседеса», является чем-то неправильным», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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