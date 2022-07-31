После победы россиянина Смоляра в гонке Формулы-3 на подиуме обошлись вообще без гимнов
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Организаторы этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг» в Венгрии приняли решение не включать никакой музыкальной композиции после победы российского гонщика Александра Смоляра в основной гонке уикенда. Смоляр выступает в сезоне-2022 в статусе нейтрального спортсмена — соответственно, в честь него не может исполняться гимн России.
Во многих других чемпионатах в такой ситуации исполняли отрывок из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, либо включали гимн спортивной федерации — организатора соревнования. Однако в случае с Формулой-3 не прозвучало вообще никакой музыки — ни в честь Смоляра, ни в честь его команды «МП Моторспорт». При этом позади гонщика на экране подиума был показан белый флаг.
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