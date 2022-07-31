Тео Пуршер выиграл основную гонку Формулы-2 в Венгрии

На автодроме «Хунгароринг» завершилась основная гонка Формулы-2 Гран-при Венгрии. Победителем по её итогам стал представитель Франции Тео Пуршер. Второй результат продемонстрировал бразилец Энцо Фиттипальди. Тройку сильнейших замкнул японский пилот Аюму Иваса.

Лидер общего зачёта, бразилец Фелипе Другович, был девятым. Эстонский пилот Юри Випс показал пятый результат.

Формула-2. Венгрия. Основная гонка:



1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 37 кгугов.

2. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System) +3.6.

3. Аюму Иваса (DAMS) +5.9.

4. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +6.7.

5. Юри Випс (Hitech Grand Prix) +9.6.

6. Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +13.5.

7. Лиам Лоусон (Carlin) +14.7.

8. Рихард Версхор (Trident) +20.1.

9. Фелипе Другович (MP Motorsport) +28.6.

10. Логан Сарджент (Carlin) +29.2.