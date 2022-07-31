Росберг обратился к Расселлу по поводу его первой в карьере поул-позиции

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг отреагировал на завоевание поул-позишен пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом в квалификации Гран-при Венгрии. Для Расселла это был первый поул в карьере.



«Какой потрясающий первый поул у Расселла! Невероятно эпичный круг! Наслаждайся, желаю удачи в воскресной гонке. Будет непросто с двумя «Феррари» позади, но всё-таки это очень большой шанс одержать первую победу! Поздравляю моего бывшего инженера по обработке данных Рики Бобби, который теперь является гоночным инженером Джорджа, и всех остальных в «Мерседесе», — написал Росберг в своих социальных сетях.



Напомним, гонка Гран-при Венгрии пройдёт сегодня, 31 июля. Её начало — в 16:00 мск.

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