«Ред Булл» переманил топового инженера «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» пригласила в свой штат авторитетного инженера «Мерседеса» Фила Прю. Об этом информирует издание Autosport. Пока об этом не сообщила ни одна из команд.



«Ред Булл» после открытия собственного завода по производству силовых агрегатов стал активно переманивать сотрудников у других команд, наращивая свой штат. Отмечается, что переход Прю случился по этой же причине. Ранее австрийская команда уже привлекла некоторых сотрудников «Мерседеса» и «Феррари». В частности, в «Ред Булл» из «Мерседеса» перешёл ведущий инженер по двигателям Бен Ходжкинсон.



До перехода в немецкую команду Прю долгое время трудился в «Макларене», являясь главным инженером британского гоночного коллектива. Кроме того, Фил работал с Льюисом Хэмилтоном в качестве его гоночного инженера, когда тот выступал за «Макларен».

«Ред Булл» показал, как выглядит его новый завод двигателей Ф-1: