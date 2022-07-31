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Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — второй, Расселл — третий

Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — второй, Расселл — третий
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Завершился этап Гран-при Формулы-1 в Венгрии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гран-при Венгрии. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,834.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +12,337.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +14,579.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +15,688.
6. Шарль Леклер («Феррари») +16,047.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.18,300.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

Формула-1 2022. Этап 13, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.63 км)
31 июля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:39:35.912
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.834
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+12.337
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