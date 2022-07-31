Ферстаппен — о Гран-при Венгрии: надеялся быть близко к подиуму, но не ожидал победить

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при Венгрии.
«Надеялся быть близко к подиуму, но не ожидал победить! Мы принимали правильные решения в необычных условиях, и всё сработало. У меня возникли небольшие проблемы со сцеплением, с переключением передач, поэтому произошёл разворот, но я потерял только одно место. К счастью, всё для нас прошло хорошо — безумная гонка!» — сказал Ферстаппен после гонки.
Гран-при Венгрии. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,834.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +12,337.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +14,579.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +15,688.
6. Шарль Леклер («Феррари») +16,047.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.18,300.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.
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