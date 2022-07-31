Хэмилтон: не знаю, откуда взялась такая скорость в концовке!
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу итогов Гран-при Венгрии.
«Не знаю, откуда взялась такая скорость в концовке! В начале было непросто, сложно было бороться с ребятами впереди, но мы продолжали атаковать — и в итоге пробились на подиум, и снова вместе с Джорджем, — это отличный результат для команды. Мы сокращаем отставание и, надеюсь, во второй половине сезона подготовим ещё больше обновлений и будем бороться с лидерами. Думаю, прохладные температуры помогли нам сегодня, но я даже не знаю почему. Возможно, если бы не вчерашние проблемы с DRS, я бы боролся за победу, но всё равно результат для нас очень хороший», — сказал Хэмилтон после гонки.
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