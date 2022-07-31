В «Феррари» не смогли ответить на вопросы Леклера о провальной тактике
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Примечательный эпизод произошёл между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и инженером команды Хави Маркосом после финиша гонки Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште.
Напомним, Леклер остался недоволен решением команды перевести его на хард, после чего был позван на третий пит-стоп, откатившись со второго места на шестое.
Леклер. «Хард» оказался плох. И вот почему я хотел остаться на «медиуме» как можно дольше. То же и у остальных?
Маркос. То же самое.
Леклер. Почему тогда мы перешли на него?
Маркос. Поговорим позже.
Победителем гонки Гран-при Венгрии стал лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе и третье места разделили представители «Мерседеса», британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.
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