В «Феррари» не смогли ответить на вопросы Леклера о провальной тактике

Примечательный эпизод произошёл между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и инженером команды Хави Маркосом после финиша гонки Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште.

Напомним, Леклер остался недоволен решением команды перевести его на хард, после чего был позван на третий пит-стоп, откатившись со второго места на шестое.

Леклер. «Хард» оказался плох. И вот почему я хотел остаться на «медиуме» как можно дольше. То же и у остальных?

Маркос. То же самое.

Леклер. Почему тогда мы перешли на него?

Маркос. Поговорим позже.

Победителем гонки Гран-при Венгрии стал лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе и третье места разделили представители «Мерседеса», британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.