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Маттиа Бинотто заявил, что главной проблемой «Феррари» была не тактика

Маттиа Бинотто заявил, что главной проблемой «Феррари» была не тактика
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что не ошибочные тактические решения были главной проблемой его команды на Гран-при Венгрии.

«Все ожидали другого результата, и мы в первую очередь. Суть в том, что машина не работала так, как мы надеялись. Мы можем про многое говорить, но базовой проблемой была скорость. У Карлоса была та же стратегия, что у Хэмилтона, но Льюис финишировал вторым, хотя стартовал позади. Сегодня машина не работала, а когда болид не работает, то ты можешь поставить какую угодно резину, но это не сработает.

Не было причин думать, что шины «хард» будут такими медленными. Если бы у нас было всё в порядке с машиной, мы не обсуждали бы шины. Мы проанализируем, почему у машины не было должного темпа, а потом уже проанализируем стратегию. Впервые наша машина не была достаточно быстрой в плане гоночного темпа. Мы должны это проанализировать», — приводит слова Бинотто Autosprint.

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