Карлос Сайнс назвал ошибку «Феррари», испортившую ему гонку

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште. Напомним, Сайнс финишировал четвёртым.

«Сегодня у нас явно были проблемы как у команды. Первый пит-стоп стоил мне обгона Джорджа [Расселла], что упростило бы гонку. Но имеем то, что имеем. Это правда, порой пит-стопы подводят нас.

Мы несколько сбиты с толку, поскольку ожидали отличного темпа, учитывая пятничное выступление. Но температура воздуха и трассы изменилась. Что-то случилось с болидом и шинами. Теперь же нужно оглянуться назад, перегруппироваться и понять, что мы сделали не так. И вернуться сильнее после летнего перерыва», – приводит слова Сайнса издание Sky Sports.