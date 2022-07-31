Карлос Сайнс назвал ошибку «Феррари», испортившую ему гонку
Поделиться
Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште. Напомним, Сайнс финишировал четвёртым.
«Сегодня у нас явно были проблемы как у команды. Первый пит-стоп стоил мне обгона Джорджа [Расселла], что упростило бы гонку. Но имеем то, что имеем. Это правда, порой пит-стопы подводят нас.
Мы несколько сбиты с толку, поскольку ожидали отличного темпа, учитывая пятничное выступление. Но температура воздуха и трассы изменилась. Что-то случилось с болидом и шинами. Теперь же нужно оглянуться назад, перегруппироваться и понять, что мы сделали не так. И вернуться сильнее после летнего перерыва», – приводит слова Сайнса издание Sky Sports.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
18:53
-
18:49
-
18:32
-
18:27
-
18:10
-
17:58
-
17:44
-
16:15
-
15:24
-
14:29
-
14:11
-
13:42
-
13:33
-
13:00
-
12:28
-
12:11
-
12:00
-
11:59
-
11:18
-
10:34
-
09:41
-
01:04
- 30 июля 2022
-
23:50
-
22:53
-
22:30
-
22:25
-
21:54
-
21:43
-
21:29
-
20:40
-
20:11
Партнерский контент