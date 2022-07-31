Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс назвал ошибку «Феррари», испортившую ему гонку

Карлос Сайнс назвал ошибку «Феррари», испортившую ему гонку
Комментарии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште. Напомним, Сайнс финишировал четвёртым.

«Сегодня у нас явно были проблемы как у команды. Первый пит-стоп стоил мне обгона Джорджа [Расселла], что упростило бы гонку. Но имеем то, что имеем. Это правда, порой пит-стопы подводят нас.

Мы несколько сбиты с толку, поскольку ожидали отличного темпа, учитывая пятничное выступление. Но температура воздуха и трассы изменилась. Что-то случилось с болидом и шинами. Теперь же нужно оглянуться назад, перегруппироваться и понять, что мы сделали не так. И вернуться сильнее после летнего перерыва», – приводит слова Сайнса издание Sky Sports.

Новость по теме
В «Феррари» не смогли ответить на вопросы Леклера о провальной тактике
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022