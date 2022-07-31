В «Феррари» объяснили, почему Шарля Леклера перевели на шины «хард»

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал решение команды довольно рано позвать Шарля Леклера на второй пит-стоп и перевести его на шины «хард», хотя сам монегаск хотел продлить отрезок на шинах «медиум».



«Мы знали, что шинам «хард» потребуется по меньшей мере два или три круга для прогрева, так что два-три круга были бы сложности. Исходя из нашего анализа, при отрезке в 30 кругов мы считали, что трудно будет первые десять, но затем было бы преимущество к концу гонки. Но хард просто перестал работать. Повторюсь, главной проблемой была нехватка скорости.



Почему мы выбрали хард и разные стратегии для пилотов? В случае с Шарлем мы хотели защитить позицию относительно Макса, думая, что на дистанции гонки всё сработает. В итоге ясно, что выбор белых шин был ошибочным, однако при анализе мы всё равно в первую очередь будем изучать, почему машине не хватало скорости. Это приоритет», — приводит слова Бинотто Autosprint.

Новость по теме Маттиа Бинотто заявил, что главной проблемой «Феррари» была не тактика