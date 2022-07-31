Расселл: «Ред Булл» и «Феррари» по-своему интерпретировали правила, а мы уважали регламент

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил надежду, что прогресс его команды и введение новой технической директивы с Гран-при Бельгии позволит немцам побороться за победы во второй половине сезона.
«На старте сезона мы финишировали в минуте от лидеров. Теперь, в последней паре гонок, это десять секунд. Если мы сможем продолжить в том же духе, то определённо поборемся. В Спа должно быть интересно. Будут небольшие изменения в правилах, которые могут приблизить другие команды к нам. Думаю, у нас огромная уверенность в себе, в том, что мы отлично работаем, и нет причин, почему мы не можем оказаться в борьбе.
Нет сомнений, что они в этом плане (речь про гибкое днище. — Прим. «Чемпионата») по-своему интерпретировали правила, а мы уважали регламент и действовали так, как им предусматривалось», — приводит слова Расселла Daily Star.
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