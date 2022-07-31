Вольф: Хэмилтон боролся бы за победу, если бы мы не облажались с DRS в квалификации

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что ошибка команды стоила Льюису Хэмилтону победы в гонке Гран-при Венгрии, где он стал вторым. Напомним, в квалификации у Хэмилтона не сработала система DRS, из-за чего он занял только седьмое место.

«Если говорить о Льюисе, то если бы мы не облажались с DRS в квалификации, то, как по мне, он бы боролся с Максом за победу. Но «если бы» не считается в этом спорте.

Я не знаю, какое бы место он занял в квалификации. Вполне возможно, что он бы оказался на позицию или две повыше и это бы повлияло на гонку. Но осознание того, что вы буквально выбросили три десятые на выходе из первого сектора, сильно расстраивает. И эта ошибка лежит на команде, без сомнений», – приводит слова функционера издание RaceFans.