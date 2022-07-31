Юниор «Альпин» пропустит этап Формулы-2 из-за дисквалификации за перебор штрафных баллов

Участник молодёжной программы «Альпин» Олли Колдуэлл стал вторым пилотом Формулы-2, который пропустит один этап нынешнего сезона из-за перебора штрафных баллов. Колдуэлл набрал 12-е штрафное очко за то, что во время основной гонке на «Хунгароринге» четырежды нарушал границы трассы. Согласно регламенту, при достижении лимита в 12 баллов гонщик получает автоматическую дисквалификацию.



Колдуэлл занимает 19-е место в личном зачёте. До Колдуэлла автоматическую дисквалификацию заработал Амори Кордел, который был вынужден пропустить этап Формулы-2 на «Сильверстоуне». К дисквалификации также близок юниор «Уильямса» Рой Ниссани, на счету которого 11 баллов.



Пока неизвестно, кто заменит Колдэулла в составе «Кампоса». Отметим, что временным напарником Олли сейчас является Роберто Мери, заменяющий травмированного Ральфа Бошунга.