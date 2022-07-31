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«Ред Булл» планировал начать Гран-при Венгрии на «харде»

«Ред Булл» планировал начать Гран-при Венгрии на «харде»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, что австрийская команда собиралась начать гонку на Гран-при Венгрии на «харде».

«Мы собирались начать гонку на «харде», потому что статистически это наши лучшие шины. Но у наших пилотов возникли проблемы с прогревом даже «софта» по пути на стартовую решётку. И было нелепо начинать гонку на «харде», особенно в условиях непогоды.

Мы перевели обоих пилотов на решётке на «софт», что, по сути, обязывало нас к двум пит-стопам. Но сегодня мы сделали это и всё прошло великолепно», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Гран-при Венгрии. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,834.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +12,337.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +14,579.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +15,688.
6. Шарль Леклер («Феррари») +16,047.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.18,300.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

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