Вольф: два подиума на двух Гран-при подряд — это здорово, но мы хотим бороться за победу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу итогов Гран-при Венгрии.

«Джордж отлично провёл квалификационную сессию, завоевав поул, и уверенно провёл гонку. Борьба Льюиса сегодня была невероятной. Он появился словно из ниоткуда и был быстрее всех остальных. Я думаю, что вчера мы неудачно провели квалификацию вместе с ним из-за проблем с DRS. В противном случае мы бы смогли сегодня бороться за победу. Два подиума на двух Гран-при подряд — это здорово, но мы хотим бороться за победу. У нас есть результат, с которым мы можем работать, учитывая, что у нас была очень плохая пятница. Такое очень разочаровывает, нелегко взять себя в руки и сохранить мотивацию, так что это процесс обучения. Сегодня у нас был хороший темп, но нам нужно оставаться скромными и идти вперёд шаг за шагом, чтобы попытаться получить больше знаний. Мы хотим оказаться в ситуации, когда действительно сможем бороться за победы в конце сезона», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».