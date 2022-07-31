Машина Квята остановилась на трассе во время его дебютной гонки в NASCAR

Машина российского гонщика Даниила Квята заглохла на 29-м круге его первой гонки в NASCAR Cup Series.

Россиянин сражался в четвёртом десятке, опередил пару соперников, однако после первого пит-стопа возникли технические неполадки. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи команды «Хезеберг», где инженеры пытаются идентифицировать проблему. Сообщают, что неполадки могут быть связаны с отказом батареи или электрики. В теории гонщик ещё может вернуться на трассу, но с большим отставанием.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.