Машина Квята остановилась на трассе во время его дебютной гонки в NASCAR
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Машина российского гонщика Даниила Квята заглохла на 29-м круге его первой гонки в NASCAR Cup Series.
Россиянин сражался в четвёртом десятке, опередил пару соперников, однако после первого пит-стопа возникли технические неполадки. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи команды «Хезеберг», где инженеры пытаются идентифицировать проблему. Сообщают, что неполадки могут быть связаны с отказом батареи или электрики. В теории гонщик ещё может вернуться на трассу, но с большим отставанием.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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