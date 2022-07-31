Фернандо Алонсо подвёл промежуточные итоги для «Альпин» в сезоне-2022 после ГП Венгрии

Пилот команды «Альпин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште. Напомним, Алонсо финишировал восьмым, его напарник Эстебан Окон – девятым.
«Сегодняшняя гонка получилась непростой, но мы рады закончить её с двойными очками. Мы потеряли несколько позиций на оживлённом первом повороте, после чего сосредоточились на нашем темпе и стратегии с одним пит-стопом на «харде». У нас не было двух «медиумов» для гонки, поскольку мы максимально расширили выбор шин для квалификации. Наш темп в ней вселил оптимизм, из-за чего мы ожидали лучшего результата.
В целом же перед летним перерывом мы по-прежнему опережаем «Макларен», и это хороший результат для нас. Нам нужно продолжать набирать очки. Остаётся надеяться, что постоянство поможет нам в борьбе за четвёртое место в Кубке конструкторов», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
- 1 августа 2022
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