«Нужно отдать ему должное». Ветеран NASCAR отреагировал на дебют Квята в серии

Пятикратный вице-чемпион гонок NASCAR американец Марк Мартин прокомментировал дебют российского экс-пилота Формулы-1 Даниила Квята в серии.

«Нужно отдать Квяту должное. Сегодня он развил действительно хорошую скорость, учитывая, что он впервые имел дело с чем-то, больше похожим на танк, по сравнению с его бэкграундом», – написал Мартин в социальных сетях.

На счету Марка Мартина 40 побед на этапах серии NASCAR, где он выступал до 54 лет. Американец становился вице-чемпионом в 1990, 1994, 1998, 2002 и 2009 годах.

Напомним, ранее по ходу гонки в Индианаполисе машина Квята, выступающего за команду «Хезеберг», заглохла на 29-м круге. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи, где инженеры попытались идентифицировать проблему.