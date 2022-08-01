В «Астон Мартин» прокомментировали подписание контракта с Фернандо Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о подписании долгосрочного контракта с испанским гонщиком Фернандо Алонсо.



«Я видел, как все в нашей команде взволнованы возможностью поработать с Фернандо. Мы понимаем, что каждый член команды имеет возможность чему-то научиться у пилота такого уровня и с таким опытом. Мы уверены в том, что Алонсо вдохновит нас.



Сейчас «Астон Мартин» на пути к тому, чтобы стать командой-победителем, и очевидно, что Фернандо ускорит наш прогресс и будет выступать на уровне, которым можно гордиться. Рады, что в новом сезоне у нас будут Лэнс и Фернандо — сочетание опыта и молодости. Оба с нетерпением ждут совместной работы. У нас новое руководство, мы сосредоточены на развитии и рады, что опыт Фернандо поможет нашим будущим проектам», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».