В «Астон Мартин» прокомментировали подписание контракта с Фернандо Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о подписании долгосрочного контракта с испанским гонщиком Фернандо Алонсо.
«Я видел, как все в нашей команде взволнованы возможностью поработать с Фернандо. Мы понимаем, что каждый член команды имеет возможность чему-то научиться у пилота такого уровня и с таким опытом. Мы уверены в том, что Алонсо вдохновит нас.
Сейчас «Астон Мартин» на пути к тому, чтобы стать командой-победителем, и очевидно, что Фернандо ускорит наш прогресс и будет выступать на уровне, которым можно гордиться. Рады, что в новом сезоне у нас будут Лэнс и Фернандо — сочетание опыта и молодости. Оба с нетерпением ждут совместной работы. У нас новое руководство, мы сосредоточены на развитии и рады, что опыт Фернандо поможет нашим будущим проектам», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».
- 1 августа 2022
-
12:28
-
11:32
-
11:17
-
11:10
-
10:51
-
10:41
-
10:26
-
10:10
-
09:45
-
00:55
-
00:20
-
00:05
- 31 июля 2022
-
23:45
-
23:31
-
23:13
-
22:54
-
22:50
-
21:51
-
21:49
-
21:39
-
21:28
-
20:45
-
20:35
-
19:52
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
18:53
-
18:49
-
18:32
-
18:27
-
18:10
-
17:58
-
17:44