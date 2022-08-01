Вольф: медицинские данные показывают, что ФИА должна принять меры против дельфинирования

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что ФИА получила данные медицинских исследований, которые показывают, что необходимо предпринять меры для уменьшения эффекта дельфинирования.
Ранее сообщалось, что ФИА рассматривает возможность внести изменения в регламент. Сразу несколько команда против каких-либо изменений.
«У меня был разговор с ФИА. Они поручали провести медицинское исследование по поводу того, как эффект дельфинирования влияет на организм. Врачи пришли к заключению, что частота 1-2 герц в течение нескольких минут может привести к повреждениям головного мозга. У нас же 6-7 герц на протяжении нескольких часов.
Ответ очень прост. ФИА должна принять меры. Я бы не хотел, чтобы дельфинирование вернулось в Спа или в других гонках, где не такая гладкая трасса», — приводит слова Вольфа Racefans.
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