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Вольф: медицинские данные показывают, что ФИА должна принять меры против дельфинирования

Вольф: медицинские данные показывают, что ФИА должна принять меры против дельфинирования
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что ФИА получила данные медицинских исследований, которые показывают, что необходимо предпринять меры для уменьшения эффекта дельфинирования.

Ранее сообщалось, что ФИА рассматривает возможность внести изменения в регламент. Сразу несколько команда против каких-либо изменений.

«У меня был разговор с ФИА. Они поручали провести медицинское исследование по поводу того, как эффект дельфинирования влияет на организм. Врачи пришли к заключению, что частота 1-2 герц в течение нескольких минут может привести к повреждениям головного мозга. У нас же 6-7 герц на протяжении нескольких часов.

Ответ очень прост. ФИА должна принять меры. Я бы не хотел, чтобы дельфинирование вернулось в Спа или в других гонках, где не такая гладкая трасса», — приводит слова Вольфа Racefans.

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