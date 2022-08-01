Смоляр прокомментировал свою победу в гонке Формулы-3 в Венгрии

Российский гонщик Александр Смоляр высказался по поводу своей победы в основной гонке этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг» под Будапештом.

«Несмотря на то, что отрыв с первого круга был довольно большим, я всё равно знал, что происходит, так как мой инженер сообщал мне отрывы на каждом круге. В начале я старался по максимуму использовать свою скорость, поэтому отрыв становился всё больше и больше, и мне было вполне комфортно. Потом я понял, что мы собираемся финишировать на сухой трассе, так что не было причин выжимать максимум из болида, поэтому я старался ехать в том же темпе, что и те, кто был позади. В середине гонки я просто пытался сберечь шины, хотя настройки были очень, очень хороши для таких условий.

Я был очень напуган во втором повороте, когда мы оказались там втроём. Когда попадаешь в такие ситуации, в голове происходит не так уж много вещей, но я пытался удержаться на своём месте. К счастью, все в этой ситуации вели себя разумно. Никто не рисковал слишком сильно. Первый круг был сложным, я сильно нервничал, но потом остальная часть гонки прошла довольно гладко», — приводит слова Смоляра официальный сайт Формулы-3.