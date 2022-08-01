Попов: мне очень обидно за Леклера. Я давно так ни за кого не болел

Знаменитый российский комментатор Алексей Попов высказался о пилоте «Феррари» Шарле Леклере.
«Мне очень было обидно за Шарля. В начале этого года я много читал о том, что я его не люблю и болею против него. Это было неправдой. Более того, я себя поймал на том, что последние несколько гонок я просто очень хочу, чтобы он выиграл. У меня давно такого не было. Потому что мне до такой степени жалко этого человека, до такой степени я не понимаю, как он может оставаться позитивным.
Понятно, что ему некуда деваться. Он член академии «Феррари», за ним не стоят могущественные спонсоры, в других топ-командах нет мест, поэтому он, видимо, должен терпеть и молчать. То, как он это делает, это уже за гранью. Потому что нет никакого логического объяснения. То, что говорит Бинотто — над этим смеются все. Я не читал ни одного серьёзного анализа, где было сказано, что у «Феррари» пропал темп. Темп, может, у Сайнса пропал, у Леклера всё в порядке с темпом», — сказал Попов на своём YouTube-канале.
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