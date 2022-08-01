Хорнер: не хочу повторения прошлогодней битвы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, хотел бы он плотной борьбы с «Феррари» в концовке сезона.



В прошлом сезоне австрийская команда до последней гонки вела борьбу с «Мерседесом», который в итоге выиграл Кубок конструкторов. Ферстаппен, в свою очередь, выиграл чемпионский титул, обогнав Льюиса Хэмилтона.



«У меня нет ни капли желания увидеть такую борьбу снова. Тогда это была схватка тяжеловесов на протяжении 22 раундов. Предпочёл бы не проходить через это снова.



По очкам всё хорошо, и приятно уходить на перерыв с таким заделом. Но впереди много гонок. У «Феррари» быстрая машина, «Мерседес» тоже возвращается. Впереди долгий путь, к тому же ещё будет спринт. Даже если бы каждый раз привозили круг соперникам, я бы был осторожен в высказываниях. Никогда не сказал бы, что сделаем дубль в следующей гонке. Такой у нас подход», —приводит слова Хорнера Autosport.

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