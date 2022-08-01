«Верьте в себя, потому что я — верю». Льюис Хэмилтон оставил мотивирующее послание

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к фанатам с мотивационной речью.



«Половина года, который бросил вызов всем нам, позади. Мы всё ещё на ногах, мы здесь. Мы продолжаем сражаться. Я хочу, чтобы вы знали — впереди есть свет, и мы пройдём через всё, что нас сдерживает. И я не про гонки, я про жизнь! Мы справимся, нужно продолжать держаться курса, держать голову высоко и двигаться дальше.



Обязательно сделайте передышку, найдите момент для себя, чтобы поразмышлять и вырасти из этого, это помогает эффективно двигаться вперёд. Отпускайте вещи, которые не нужны в вашей жизни, держитесь за то, что приносит вам позитив. Выбирайте быть позитивными, выбирайте сражаться, выбирайте становиться лучше. Верьте в себя, потому что я — верю. Желаю вам потрясающей недели», — написал в своих социальных сетях Льюис Хэмилтон.