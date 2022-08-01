«Доволен первым опытом». Квят оценил свой дебют в NASCAR

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят, дебютировавший на этапе гоночной серии NASCAR, поделился впечатлениями от своего первого опыта за рулём заокеанских сток-каров.



«Какая гонка! Доволен своим первым опытом в NASCAR. В основном я ездить начал прямо по ходу гонки. Было несколько хороших сражений, много пройденных кругов и я прибавлял на каждом из них. Очень понравилось!», — написал Даниил Квят в своих соцсетях.



Напомним, Квят сошёл на 43-м круге дистанции из-за проблемы с подвеской. Ранее по ходу гонки в Индианаполисе машина Квята, выступающего за команду «Хезеберг», заглохла на 29-м круге. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи, где инженеры попытались идентифицировать проблему. Сообщалось о возможных неполадках с батареей и элетрикой.