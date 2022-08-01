Маси подписал с ФИА соглашение о неразглашении информации о Гран-при Абу-Даби 2021 года

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси подписал соглашение о неразглашении подробностей произошедшего на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 2021 года, сообщает Sydney’s Daily Telegraph.



Согласно подписанному документу, Маси не имеет права разглашать информацию о произошедшем в финале той гонки.



Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



Это позволило Ферстаппену на более свежих шинах выйти на дистанцию атаки и опередить Хэмилтона, хзавоевав первый чемпионский титул в карьере.

Новость по теме Маси в подробностях рассказал об угрозах после скандальной концовки прошлого сезона Ф-1